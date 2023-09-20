Страницу Трампа-младшего в X взломали и сообщили о смерти его отца

В аккаунте также появились оскорбления в адрес президента США Джо Байдена и послание "Ты принадлежишь моему отцу" в адрес Илона Маска

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Неизвестные взломали страницу Дональд Трампа - младшего в социальной сети X (ранее Twitter) и написали о смерти его отца и намерении Трампа-младшего баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году. Об этом сообщила газета New York Post.

"С прискорбием сообщаю, что мой отец Дональд Трамп умер. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году", - гласит первое из серии сообщений, опубликованных в среду от имени Трампа-младшего на его странице в X. Позднее в аккаунте появились оскорбления в адрес президента США Джо Байдена и послание "Ты принадлежишь моему отцу" в адрес Илона Маска.

Позднее записи были удалены, а представитель Трампа-младшего подтвердил взлом страницы. Сам экс-президент США разместил пост на личной странице в социальной сети Truth Social уже после своей "смерти", о которой известили со страницы сына. Его содержание не было связано с сообщениями взломавших аккаунт Трампа-младшего.