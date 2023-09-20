20 сентября, 16:55

Парламентская оппозиция в Армении начнет продвигать процедуру по смене правительства

Депутат парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил о выработке дорожной карты, которая должна привести к отставке премьера Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Парламентская оппозиция в Армении намерена запустить процедуру по отстранению правительства республики от власти. Об этом на митинге, который проходит в центре Еревана, заявил депутат парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

Читайте также
Прекращение огня и подготовка переговоров. Что происходит вокруг Карабаха

"Практически все оппозиционные партии провели совет по ситуации в Армении. Пришли к решению по двум пунктам. Создать "Национальный комитет", главная цель которого отстранение от власти этого правительства. Выработана дорожная карта, которая должна привести к отставке Пашиняна. В рамках этой карты парламентская оппозиция начнет продвигать процедуру импичмента", - сказал Сагателян. 

Теги:
Армения
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация