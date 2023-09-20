Парламентская оппозиция в Армении начнет продвигать процедуру по смене правительства

Депутат парламента от оппозиции Ишхан Сагателян заявил о выработке дорожной карты, которая должна привести к отставке премьера Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Парламентская оппозиция в Армении намерена запустить процедуру по отстранению правительства республики от власти. Об этом на митинге, который проходит в центре Еревана, заявил депутат парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

"Практически все оппозиционные партии провели совет по ситуации в Армении. Пришли к решению по двум пунктам. Создать "Национальный комитет", главная цель которого отстранение от власти этого правительства. Выработана дорожная карта, которая должна привести к отставке Пашиняна. В рамках этой карты парламентская оппозиция начнет продвигать процедуру импичмента", - сказал Сагателян.