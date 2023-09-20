Шольц заявил, что 2023 год может стать решающим в борьбе с изменением климата

Канцлер Германии отметил, что текущий год может войти в историю как самый жаркий

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что 2023 год станет самым жарким за всю историю и решающим в борьбе с изменением климата. Об этом он заявил на климатической конференции в кулуарах недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Этот год может войти в историю как самый жаркий", - сказал Шольц. В то же время канцлер ФРГ видит потенциал достижения поворотного момента в контрмерах. "2023 год может стать решающим в нашей борьбе с изменением климата", - добавил канцлер. При этом он остановился на трех основных моментах.

В 2023 году промышленно развитые страны впервые смогли выполнить свое обещание потратить $100 млрд на борьбу с климатическим кризисом. Это, по словам Шольца, основа для решительного прогресса на предстоящей конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае (ОАЭ). На саммите G20 также было решено утроить мощности возобновляемой энергетики к 2030 году. Кроме того, 27 государств теперь присоединились к созданному по инициативе ФРГ климатическому клубу государств, преследующих амбициозные цели в борьбе с глобальным потеплением.

Клуб открыт для всех стран, независимо от уровня экономического развития и политической системы. Шольц также прямо пригласил Китай принять участие в этой инициативе, но пока безуспешно.