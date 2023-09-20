Ниинистё отметил усложнение ситуации в мире за период своего президентства

Лидер Финляндии заявил, что задача ООН - создать конструктивный дух, понять друг друга и совместно найти решения проблем, стоящих перед государствами-членами

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация в мире за последние годы стала только еще более сложной. Об этом, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

По словам Ниинистё, который занял пост президента в 2012 году и уже не имеет права переизбираться в 2024-м, задача ООН - создать конструктивный дух, понять друг друга и совместно найти решения проблем, стоящих перед государствами-членами. "Сегодня, когда я обращаюсь к этому собранию в последний раз, я должен спросить: удалось ли нам выполнить свою задачу? - задался он вопросом. - Глобальная напряженность ощутима, а конкуренция между великими державами усиливается. Различные мировоззрения сейчас, похоже, находятся на пути к столкновению".

Ситуация на Украине не должна превратиться в один из многих затяжных конфликтов, считает Ниинистё. "Война на Украине не должна превратиться в один из многих затяжных конфликтов, которые уже существуют во всем мире", - сказал он.

Ниинистё отметил, что в настоящее время в мире имеют место более сотни вооруженных конфликтов. По мнению финского президента, прекращение войны на Украине могло бы помочь снизить напряженность в мире в целом.