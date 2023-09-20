"Утопающий" Киев и "зерновой триллер". События вокруг Украины

Количество танков и бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженных с начала российской спецоперации, превысило 12 тыс., сообщили в Минобороны РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что контрнаступление ВСУ сможет привести к успеху до конца текущего года.

Руководители Украины и Польши обменялись публичными упреками из-за введенного Варшавой запрета на импорт украинских зерновых: Зеленский упрекнул партнеров в том, что они превращают поставки зерна в "триллер", в ответ польский президент Анджей Дуда сравнил Украину с "утопающим", который может утянуть за собой на дно и спасателя.

ТАСС собрал основную информацию о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили 8 атак ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, а также продолжали наносить удары по позициями противника на запорожском, купянском и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ превысили 540 военнослужащих.

Уничтожено 13 единиц бронетехники, включая танк и две боевых машины пехоты, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства Польши и США, и американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) M1097 Avenger. В районе населенного пункта Нововладимировка (Николаевская область) сбит украинский бомбардировщик Су-24М, а на аэродроме Долгинцево (Днепропетровская область) ударом беспилотника поражен украинский истребитель МиГ-29.

По данным Минобороны РФ, число уничтоженных с начала спецоперации танков и бронемашин ВСУ превысило 12 тыс. Кроме того, уничтожено 475 самолетов, 249 вертолетов, 6 945 беспилотников, 438 ЗРК, 1 152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 462 орудия полевой артиллерии и миномета.

Удары по регионам РФ

ВСУ за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 80 различных боеприпасов, также порядка 10 атак было совершено при помощи беспилотников. Одна женщина получила контузию, повреждены два дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Орловской областью. Пострадавших и разрушений нет, проинформировал губернатор региона Андрей Клычков.

Об успешном отражении ракетной атаки на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в поселке Старомихайловка в пригороде Донецка погибла женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

В Херсонской области обезврежены две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства: одну сбила система ПВО, другая была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Зеленский о контрнаступлении

Президент Украины заявил в интервью телеканалу CNN, что не знает, смогут ли ВСУ добиться успеха в рамках контрнаступления до конца года. "Я думаю, никто не знает, правда", - сказал он.

Зеленский также заявил, что по-прежнему сосредоточен "на получении <...> ракет большой дальности от США". По его словам, Украина "не хочет, чтобы они были нацелены на Россию", но желает сбалансировать "уровень боевых возможностей" противоборствующих сторон. Как сказал Зеленский, если Украина не получит такое вооружение, "это будет потерей" для ее армии и приведет "к большим жертвам [со стороны ВСУ] на поле боя".

Оружие для Киева

Президент США Джо Байден по случаю предстоящего визита Зеленского в Вашингтон может объявить 21 сентября о выделении Украине очередного пакета военной помощи, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. Информацию о сумме и размере помощи Reuters не приводит, отмечая лишь, что пакет будет "крупным".

Все американские ведомства одобрили поставку тактических баллистических ракет ATACMS Украине, окончательное решение за Байденом, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса. Согласно публикации, "опасения возможной эскалации со стороны России по-прежнему определяют подход США к поставкам вооружений" на Украину.

Киев и Париж обсуждают возможности передачи ВСУ истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. По данным французского портала Intelligence Online, стороны уже близки к заключению такого соглашения. Как утверждается в публикации, несколько месяцев назад Франция неофициально уже приступила к подготовке украинских летчиков управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями. Обучение ведется на четырех авиабазах: Нанси-Оше, Мон-де-Марсан, Велизи и Роморантен-Лантене.

Разлад между Киевом и Варшавой

Руководители Польши и Украины устроили публичную перепалку после решения польских властей ввести односторонний запрет на импорт украинских зерновых. "Тревожно видеть, как <...> некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер", - заявил президент Украины с трибуны сессии Генассамблеи ООН. "Может показаться, что они играют собственную роль", - продолжил он, добавив, что эти европейские страны якобы "готовят сцену" для России.

"Хорошо было бы, если бы Украина помнила, что она получает от нас помощь и что мы являемся транзитной страной также и для Украины", - отреагировал президент Польши, прозрачно намекнув, что именно через польскую территорию идут поставки вооружений для Киева. Дуда сравнил Украину с "утопающим, который хватается за все" и даже может утопить спасателя.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий назвал высказывание Зеленского "неуместным" и пригрозил, что Польша может расширить список запрещенных к ввозу с Украины товаров, если украинские власти продолжат накалять конфликт вокруг поставок сельскохозяйственной продукции.

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч был "в срочном порядке" вызван в МИД Польши, где заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский передал ему "решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам, которые были озвучены президентом Зеленским на ГА ООН".

В ответ посол заявил о некорректности сравнения Украины с утопающим. Сообщивший об этом официальный представитель украинского МИД Олег Николенко призвал "польских друзей отбросить эмоции" и "привести диалог в конструктивное русло".

Имущество с молотка

Квартиру в Ялте, ранее принадлежавшую супруге президента Украины Елене Зеленской, выставят на торги. Ее стоимость составляет около 23,9 млн рублей, сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Также среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, он упомянул гипермаркет "Новацентр" стоимостью порядка 350 млн рублей.

Всего, по словам Константинова, в пакет на отчуждение для аукциона вошло 154 объекта, находящихся в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае.