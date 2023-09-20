Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Карабахе и двусторонние отношения

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения - Россия", - говорится в сообщении кабмина.