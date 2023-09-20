20 сентября, 16:53,
обновлено 20 сентября, 17:03
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Карабахе и двусторонние отношения

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Нагорном Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения - Россия", - говорится в сообщении кабмина. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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