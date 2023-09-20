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20 сентября, 16:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Алиев уверен, что армянское население Карабаха вскоре увидит поворот к лучшему
Алиев уверен, что армянское население Карабаха вскоре увидит поворот к лучшему.
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Теги:
Азербайджан
Армения
Алиев, Ильхам Гейдар оглы
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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