20 сентября, 16:57
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев уверен, что армянское население Карабаха вскоре увидит поворот к лучшему

Алиев уверен, что армянское население Карабаха вскоре увидит поворот к лучшему.

Новость дополняется 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация