Британское правительство отложит сроки достижения некоторых климатических целей

Премьер Риши Сунак объяснил решение тем, что жителям королевства будет слишком трудно адаптироваться к новым правилам при неблагоприятной экономической обстановке в стране

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что его правительство отложит сроки достижения некоторых из климатических целей, которые поставил кабинет его предшественника Бориса Джонсона. Выступая на Даунинг-стрит, 10, Сунак объяснил это решение тем, что жителям королевства будет слишком трудно адаптироваться к новым правилам при неблагоприятной экономической обстановке в стране.

В соответствии с новым планом запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями вступит в силу в стране только в 2035 году, а не в 2030, как обещал Джонсон. Будет отменено требование к владельцам недвижимости повысить энергоэффективность домов. Будут также смягчены правила отказа от бойлеров, работающих на мазуте и на газе, которые должны быть заменены тепловыми насосами.

"Никто, наблюдавший наводнения в Ливии или аномальную жару этого лета, не может сомневаться в реальности происходящего [изменения климата]", - сказал премьер-министр, при этом подчеркнув, что "будет неправильно" требовать от британцев всего за несколько лет принять "кардинальные перемены", которые предусматривает план достижения королевством углеродной нейтральности к 2050 году. "Если мы продолжим идти по этому пути, мы можем утратить поддержку британцев", - отметил Сунак.

Изменения, о которых объявил премьер, вызвали критику как со стороны природозащитников и оппозиции, так и некоторых представителей правящей Консервативной партии. Они также стали неожиданностью для производителей автомобилей.