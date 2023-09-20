МИД Италии предложил Рим для встречи по урегулированию ситуации вокруг Карабаха

Глава ведомства Антонио Таяни считает, что вопрос между двумя странами может быть урегулирован по модели, которая действует в северо-восточной итальянской автономной области Трентино - Альто-Адидже

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни предложил властям Азербайджана и Армении посредничество Рима для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В частности, он предложил главам внешнеполитических ведомств двух государств встречу в итальянской столице.

"Я вчера встретился с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении и предложил им итальянское посредничество, в частности, встречу в Риме", - сказал он журналистам на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. По мнению министра, вопрос между двумя странами может быть урегулирован по модели, которая действует в северо-восточной итальянской автономной области Трентино - Альто-Адидже (Южный Тироль). По утверждению главы МИД Италии, оба министра выразили заинтересованность и готовность встретиться в Риме.

"Сегодня мы направим документ правительствам Азербайджана и Армении", где будет проиллюстрировано предложение Италии, добавил Таяни.

Южный Тироль исторически принадлежал Австро-Венгрии. Итальянскому государству эта территория Доломитовых Альп перешла в 1919 году по Сен-Жерменскому мирному договору. Во времена Муссолини там началась активная и часто насильственная итальянизация, что вызывало протесты немецкоговорящего населения, подвергавшегося репрессиям. Нынешний статус региона был достигнут после Второй мировой войны, когда Италия и Австрия договорились, что население Южного Тироля получит специальные права и условия автономии в составе Апеннин.

Согласно статусу автономии, в казне провинции остается 9/10 от налоговых сборов, и местным властям принадлежат почти все полномочия, исключение составляют судебная система и полиция, которые подчиняются Риму. В регионе три официальных языка - преобладающий немецкий (более 60%), итальянский и ладинский (не более 5%). Формально Трентино - Альто-Адидже объединяет две автономные провинции - Тренто (более итальянская) и Больцано (Южный Тироль).