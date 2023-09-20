20 сентября, 17:02
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан пообещал обеспечить все права армян Карабаха

Азербайджан обеспечит все права армян Карабаха - Алиев в обращении к нации.

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Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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