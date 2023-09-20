Спикером Сейма Латвии избрали Дайгу Миериня

Она представляет партию "Союз зеленых и крестьян"

ВИЛЬНЮС, 20 сентября. /ТАСС/. Представляющая "Союз зеленых и крестьян" Латвии Дайга Миериня большинством голосов утверждена на пост председателя Сейма (однопалатного парламента) республики. Об этом сообщил портал Delfi.

Кандидатуру нового спикера поддержали 55 депутатов, 25 народных избранников высказались против. Позднее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс своим указом назначил главу Сейма временно исполняющей обязанности главы государства на время своего отъезда в Нью-Йорк на 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Сейм утвердил новое правительство страны во главе с премьером Эвикой Силиней 15 сентября. В правящую коалицию вошли партии "Новое единство" (26 мандатов), "Союз зеленых и крестьян" (СЗК, 16) и "Прогрессивные" (10).

Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш 17 августа официально проинформировал президента республики об отставке правительства. Ранее глава кабмина предложил партнерам по коалиции - "Национальному объединению" и "Объединенному списку" - сменить министров и сферы ответственности в правительстве. В противном случае он обещал провести переговоры о формировании новой коалиции с оппозиционными СЗК и "Прогрессивными". Причиной правительственного кризиса стали противоречия между участниками правящей коалиции по принципиальным вопросам, касающимся сфер здравоохранения, образования, дефицита трудовых ресурсов, развития рынка капитала, формирования бюджета.