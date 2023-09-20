Блинкен и постпред Украины присутствуют на выступлении Лаврова

Демаршей не предприняла ни одна из делегаций западных стран и их союзников, участвующих в заседании, никто не стал покидать зал во время выступления главы МИД РФ

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица присутствуют на выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по украинской теме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Демаршей не предприняла ни одна из делегаций западных стран и их союзников, участвующих в заседании, никто не стал покидать зал во время выступления Лаврова.

20 сентября на полях Генассамблеи проходит заседание Совета Безопасности по Украине на высоком уровне, страны представляют лидеры и министры. Заседание началось в 11:00 (18:00 мск) и будет продолжаться до вечера. Всего в списке выступающих 62 человека.