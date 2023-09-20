20 сентября, 17:21

Эксперт призвал США прислушаться к словам Путина о новых видах оружия у РФ

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что "возможно, Россия действительно совершила некоторый рывок вперед в области технологий"

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Руководству США стоит серьезно отнестись к словам российского президента Владимира Путина о разработанных Москвой новых видах вооружений, так как Вашингтон пока не может ничего противопоставить уже имеющимся у РФ гиперзвуковым ракетам. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.

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"У них уже есть две версии гиперзвуковых ракет, от которых у нас нет защиты. Так, у них уже есть "Кинжал" и "Циркон". Но помимо этого Путин сделал несколько заявлений на международном экономическом форуме во Владивостоке на прошлой неделе, в которых он намекнул, что у России есть и другие виды оружия, которые она разработала, не являющиеся обычными", - сказал он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

"Возможно, Россия действительно совершила некоторый рывок вперед в области технологий. Самое интересное во всем этом то, что если вернуться на пять лет назад, когда Россия заявила, что разработала гиперзвуковые ракеты, и все на Западе смеялись <...> Сейчас никто не смеется", - подчеркнул Джонсон.

"Кинжал" - новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета "Кинжал" обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей. На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы "Кинжал" находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине 

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