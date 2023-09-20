Законодатели США раскритиковали угрожавшего российским журналистам представителя ВСУ

Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин заявила, что Украине нужен "мирный договор, а не транс-пропагандист от ЦРУ, требующий, чтобы украинцев отправляли на убой ради того, чтобы элиты могли получать свою долю кровавых денег"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Два американских законодателя подвергли критике официального представителя сил территориальной обороны ВСУ, выступившего ранее с призывами к убийству сотрудников российских медиа.

"Этой стране нужен мирный договор, а не транс-пропагандист от ЦРУ, требующий, чтобы украинцев отправляли на убой ради того, чтобы элиты могли получать свою долю кровавых денег", - написала в соцсети X (ранее Twitter) член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия), говоря об Украине.

"Я был шокирован, когда узнал, что это действительно реальный человек, который действительно претендует на то, чтобы представлять украинские вооруженные силы, которые, безусловно, на текущий момент почти полностью финансируются американскими налогоплательщиками", - подчеркнул в интервью журналистам телеканала Fox News американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо), говоря об указанном представителе Саре Эштон-Чирилло.

"Вот что по-настоящему безумно. На исходном видео, на которое я ответил, этот человек, этот официальный украинский представитель говорит, что любой, кто занимается российской пропагандой, будет найден, - добавил Вэнс. - Это буквально угрозы насилием против любого, кто участвует в, в кавычках, российской пропаганде. Но, как вы знаете, ряд американских журналистов обвиняли в том, что они участвуют в российской пропаганде. Ряд членов Сената Конгресса США обвиняли в этом".

"Мы что, действительно финансируем вооруженные силы, угрожающие праву на свободу слова людей, которые не согласны с военными целями на Украине? - подчеркнул сенатор. - Это абсурдно и опровергает то, что здесь суть в свободе и демократии. Если для нас важнее всего свобода и демократия, почему финансируемые нами вооруженные люди угрожают праву на свободу слова всех американцев?"

По сведениям издания Breitbart, Вэнс ранее направил администрации США запрос. Он потребовал разъяснить, есть ли связи между Эштон-Чирилло и разведывательными службами США. Вэнс также запросил данные о том, получает ли Эштон-Чирилло средства от американских властей. В Госдепе и Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить и прокомментировать это.

Реакция России

Как заявили на прошлой неделе в МИД РФ, Россия возмущена угрозами расправы в адрес российских журналистов, государственных и общественных деятелей со стороны киевского режима. Как отмечалось в заявлении, официальный представитель сил территориальной обороны Украины "выступил с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода специальной военной операции".