Президент Болгарии подчеркнул на ГА ООН необходимость восстановления мира на Украине

Румен Радев отметил необходимость мощной политической воли, дипломатии и активных переговоров

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает важнейшей задачей Генеральной Ассамблеи ООН - проложить путь к восстановлению мира на Украине. Свое заявление болгарский лидер сделал на общеполитической дискуссии 78-й сессии ГА ООН.

"Важный приоритет 78-й сессии Генеральной ассамблеи - это задача проложить путь к восстановлению мира на Украине. Нам нужны мощная политическая воля, дипломатия и активные переговоры, чтобы обеспечить всеобъемлющий и устойчивый мир на основе международных принципов ООН", - подчеркнул Радев.

Болгарский президент указал, что "война, конфликты и террор угрожают будущему цивилизации", подчеркнув, что лидеры государств должны работать над восстановлением доверия к многосторонней дипломатии и восстановлением международного порядка, опирающегося на правила. "Этот порядок должен служить твердой воли народов жить в мире. Это основополагающее предварительное условия для выживания и начала пути по восстановления мира и безопасности", - сказал он.

"Каждый день этой войны угрожает глобальному миру и безопасности. Кроме того, эта война превратилась в войну на изнурение, бросив вызов экономическому и социальному развитию по всему миру. А последние события показывают риск распространения войны на другие регионы Черного моря", - отметил президент.