20 сентября, 17:46
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване завершился митинг недовольных ситуацией в Карабахе

Не все пришедшие на демонстрацию поддержали завершение акции

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Митинг недовольных ситуацией в Нагорном Карабахе и правительством Армении завершился в Ереване. Трансляцию с акции в режиме онлайн ведут местные новостные порталы.

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"Завтра День независимости Армении. Мы все с утра пойдем к мемориалу "Ераблур" и почтим память павших. А вечером опять соберемся здесь на митинг", - сказал, закрывая митинг, один из организаторов акции.

Однако жителям Армении, пришедшим на митинг, не понравилось это предложение. Никто не расходится, а самые активные требуют у организаторов активных действий. "Сколько можно ходить туда-сюда. Необходимы действия. Давайте узнаем, где сейчас [премьер-министр Армении] Никол [Пашинян], и пойдем туда", - требует одна из манифестанток.

Протестующие разбились на группы и общаются с организаторами. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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