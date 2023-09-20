20 сентября, 17:47
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МВД Армении обсуждает возможность переезда соотечественников из Карабаха

Миграционная служба ведомства проводит межведомственные консультации по этому вопросу

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Миграционная служба МВД Армении проводит межведомственные консультации по вопросу о переезде в республику соотечественников из Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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"Проходят межведомственные обсуждения с целью организации возможного въезда наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению", - отметила она.

20 сентября Минобороны Азербайджана объявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции". 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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