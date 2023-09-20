В Колумбии в результате теракта у полицейского участка погибли два человека

Президент страны Густаво Петро сообщил, что ответственность лежит на вооруженной группировке "Центральное командование", созданной бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сентября. /ТАСС/. Как минимум два человека погибли в результате теракта у полицейского участка в колумбийском департаменте Каука. Об этом сообщило министерство обороны страны.

"В департаменте Каука в населенном пункте Тимба в 7:15 утра в 50 м от полицейского участка взорвался заминированный автомобиль. К сожалению, погибли два человека, еще двое были ранены", - сказал заместитель начальника полиции Колумбии Тито Кастельянос в видеоролике, опубликованном на странице министерства обороны в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщил президент страны Густаво Петро, ответственность за теракт лежит на вооруженной группировке "Центральное командование", созданной бывшими бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК). "Действия "Центрального командования" стали ответом на наше наступления в долине Микай, на которую приходится 70% выращиваемых в Кауке листьев коки", - написал он в X. По словам главы государства, он отдал указ усилить присутствие военных и полицейских в регионе для борьбы с незаконными плантациями.

Во вторник правительство Колумбии и "Центральное командование" заявили, что 8 октября начинают мирные переговоры. Как говорилось в совместном заявлении, старт диалога сопроводит вступление в действие соглашения о временном прекращении огня.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.