Байден предложил Нетаньяху совершить визит в Вашингтон до конца года

Президент США заявил о намерении продолжить непосредственное сотрудничество с Израилем по широкому спектру вопросов

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху совершить визит в Вашингтон до конца 2023 года. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке.

"Президент Байден пригласил премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон до конца года, чтобы продолжить непосредственное сотрудничество по широкому спектру вопросов", - сообщил Белый дом.

Как следует из заявления, Байден и Нетаньяху во время встречи подтвердили, что намерены не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Они также обсудили сохраняющееся напряжение на Западном берегу реки Иордан, при этом Байден указал на важность немедленного принятия мер, направленных на установление справедливого и прочного мира между Израилем и Палестиной. "В связи с этим президент Байден призвал все стороны придерживаться взятых на себя обязательств и воздерживаться от односторонних шагов", - говорится в заявлении.

"Несмотря на наличие разногласий, мои обязательства перед Израилем непоколебимы", - сказал Байден Нетаньяху перед встречей. Американский лидер добавил, что, по его мнению, Израиль важен для стабильности и процветания Ближнего Востока.