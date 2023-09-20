В Британии заявили, что для решения украинской проблемы нужен многосторонний подход

Заместитель премьер-министра Оливер Дауден изложил версию Запада, согласно которой Россия подрывает "многостороннюю систему, основанную на правилах"

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Мирное урегулирование конфликта на Украине требует эффективного многостороннего подхода членов ООН. Об этом, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном украинской теме, заявил заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден.

"Так же, как и в случае с противостоянием глобальной бедности и изменению климата или решением вопросов, связанных с искусственным интеллектом, нам необходим эффективный многосторонний подход, чтобы добиться урегулирования [конфликта]. Чтобы добиться справедливости для многих и многих жертв, чтобы восстановить разрушенные города и создать новые возможности, чтобы возобновить поставки зерна и помочь Украине встать на путь процветания. Чтобы обеспечить мир. Именно это мы и сделаем вместе", - сказал он.

При этом Дауден изложил версию Запада, согласно которой Россия подрывает "многостороннюю систему, основанную на правилах".