СМИ: в Карабахе в ходе наступления ВС Азербайджана погибли не менее 200 человек

По данным Aysor, свыше 400 получили ранения

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 200 человек погибли и свыше 400 получили ранения в результате наступления Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил портал Aysor со ссылкой на регионального омбудсмена.

По его данным, количество раненых мирных жителей превысило 40, 13 из них - дети. Подтверждена гибель 10 гражданских лиц, в том числе 5 детей.

Отмечается, что продолжается работа, направленная на выяснение судьбы пропавших без вести.

20 сентября Минобороны Азербайджана объявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".