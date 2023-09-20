Глава МИД Армении обсудил ситуацию вокруг Карабаха с госсекретарем США

Арарат Мирзоян считает необходимым предотвратить дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и необходимость предотвратить дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе.

"В разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость немедленного международного вмешательства для остановки крупномасштабной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха и предотвращения жестоких преступлений", - написал Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в социальной сети X (ранее Twitter).

"Все попытки дестабилизировать Южный Кавказ должны быть предотвращены", - добавил министр.