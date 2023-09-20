20 сентября, 19:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Армении обсудил ситуацию вокруг Карабаха с госсекретарем США

Арарат Мирзоян считает необходимым предотвратить дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и необходимость предотвратить дестабилизацию обстановки на Южном Кавказе.

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"В разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость немедленного международного вмешательства для остановки крупномасштабной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха и предотвращения жестоких преступлений", - написал Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в социальной сети X (ранее Twitter).

"Все попытки дестабилизировать Южный Кавказ должны быть предотвращены", - добавил министр. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, ЭнтониМирзоян, Арарат Самвелович
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