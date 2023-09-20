Таджикистан осудил акции с осквернением Корана и других священных писаний

Эмомали Рахмон отметил, что оскорбление чувств верующих, а также "ненависть и насилие в отношении любой религии и верования имеет трагические последствия"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Таджикистан осуждает акции с оскверненеим Корана, а также любых других священных писаний и призывает к толерантности. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон, выступая на общеполитических дебатах на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Таджикистан осуждает любые оскорбления священных предписаний верований народов, в том числе священного Корана или других цивилизационных и религиозных ценностей человечества", - сказал президент.

Он отметил, что оскорбление чувств верующих, а также "ненависть и насилие в отношении любой религии и верования имеет трагические последствия". С трибуны ООН Рахмон призвал пропагандировать идеи мира. "Мы считаем, что пропаганда идей толерантности, мира является лучшим средством противодействия провокациям, внесению раскола, фанатизму, экстремизму, радикализму. Давайте объединимся наперекор действиям, которые нас разъединяют, и вместо этого будем двигаться к сообществу, основой которого являются уважение и признание достоинства друг друга", - сказал президент.

Свое выступление Рахмон закончил чтением строк из стихотворения таджикского и персидского поэта и мыслителя Саади Шерози.

Акции с сожжением и осквернением священной книги мусульман неоднократно проходили летом в Швеции и Дании. В частности, 28 июня акция с разрешения полиции прошла на площади в центре Стокгольма. Антиисламские акции, участники которых сожгли Коран, состоялись также 25 июля у посольств Египта и Турции в Копенгагене. В последствие аналогичные акции не раз проходили в этих странах.