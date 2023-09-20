Президент Латвии призвал реформировать СБ ООН

Эдгарс Ринкевичс выразил озабоченность несостоятельностью организации, связанной "со злоупотреблением правом вето"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к реформированию Совета Безопасности ООН.

"Необходимо активизировать деятельность системы ООН и провести значимые реформы Совета Безопасности. Несостоятельность Совбеза, связанная со злоупотреблением правом вето, вызывает серьезную озабоченность. Именно поэтому Латвия поддерживает усилия, направленные на то, чтобы сделать Совбез более прозрачным и отвечающим за свои действия", - заявил Ринкевичс с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке. "Право вето было создано не как привилегия, а как обязанность, ответственность", - добавил он.

Кроме того, подчеркнул президент Латвии, его страна "выступает за более справедливое и равноправное представительство регионов в Совбезе, включая страны Африки и малые островные развивающиеся государства".

Неделя высокого уровня 78-й сессии ГА ООН открылась в Нью-Йорке 19 сентября. На нее традиционно съезжаются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.