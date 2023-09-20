20 сентября, 19:17
Военная операция на Украине

Президент Анголы заявил, что конфликт на Украине грозит перерасти в глобальный

Жоау Лоуренсу отметил необходимость диалога и дипломатических усилий

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Конфликту на Украине необходимо срочно положить конец, поскольку он грозит перерасти в глобальный. Об этом заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Необходимы срочные действия, учитывая опасность эскалации ситуации на Украине в конфликт глобального масштаба, который может негативно сказаться на мировой энергетической и продовольственной безопасности, - заявил он. - Все указывает, что едва ли будут победители и проигравшие на поле боя. Поэтому необходимо, чтобы стороны как можно скорее приступили к диалогу и дипломатическим усилиям. Необходимо также ввести режим прекращения огня, начать переговоры по достижению долгосрочного мира, который будет гарантировать безопасность в Европе и способствовать глобальному миру". 

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АнголаУкраинаЛоуренсу, ЖоауВоенная операция на Украине
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