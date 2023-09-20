20 сентября, 19:23,
обновлено 20 сентября, 20:05
Военная операция на Украине

Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения

AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава польского правительства отметил, что Варшава действует по принципу "хочешь мира - готовься к войне"

ТАСС, 20 сентября. Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, он сказал, что "Польша уже не передает Украине никакого вооружения". "Мы сами вооружаемся самым современным оружием", - сказал Моравецкий.

По его словам, Польша действует по принципу "хочешь мира - готовься к войне". "Мы придерживаемся этого правила и поэтому сделали большие заказы [вооружений]", - добавил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты на сумму около $3 млрд. 

Теги:
УкраинаРоссияПольшаМоравецкий, МатеушВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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