Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения

Глава польского правительства отметил, что Варшава действует по принципу "хочешь мира - готовься к войне"

ТАСС, 20 сентября. Польша больше не поставляет Украине никакого вооружения. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли Польша военную поддержку Киева, он сказал, что "Польша уже не передает Украине никакого вооружения". "Мы сами вооружаемся самым современным оружием", - сказал Моравецкий.

По его словам, Польша действует по принципу "хочешь мира - готовься к войне". "Мы придерживаемся этого правила и поэтому сделали большие заказы [вооружений]", - добавил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Польша передала Вооруженным силам Украины самолеты МиГ-29, танки Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты на сумму около $3 млрд.