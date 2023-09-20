Parisien: во Франции расследуют угрозы смертью в адрес Саркози

По информации газеты, неизвестный дозвонился его сестре по телефону и заявил, что желает смерти французского экс-президента и его сына Жана Саркози как можно скорее

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози подал жалобу в полицию, после того как получил угрозы смертью в свой адрес. Об этом сообщает газета Le Parisien.

По ее информации, неизвестный дозвонился его сестре по телефону и заявил, что желает "смерти Николя Саркози и [его сына] Жана Саркози как можно скорее". В связи с жалобой, поданной 20 сентября, судебная полиция начала предварительное расследование.

Мотивы преступника неизвестны. В последнее время глава государства часто появлялся во французских СМИ, давая интервью по случаю выхода его новой книги "Время сражений" (Le temps des combats). В ней он, согласно опубликованным в СМИ выдержкам, написал, что "долг президента Франции - держать открытым путь к диалогу с Россией". При этом в интервью газете Le Figaro он заявил, что "Россия нужна Европе, а Европа - России". В том же интервью Саркози выразил убежденность в том, что Украина должна оставаться нейтральной, быть связующим мостом между Европой и РФ. Экс-президент также заявил, что считает иллюзорной идею о возможном возвращении Крыма в состав Украины, и призвал к повторному референдуму на его территории для подтверждения его статуса.