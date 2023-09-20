Рахмон призвал увеличить объемы гуманитарной помощи народу Афганистана

Президент Таджикистана отметил, что 97% афганского населения живет в нищете

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал мировое сообщество увеличить объемы предоставляемой народу Афганистана гуманитарной помощи.

"Хочу еще раз обратиться к международному сообществу с призывом увеличить объемы гуманитарной помощи многострадальному народу Афганистана. В этом контексте мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с международными партнерами и другими заинтересованными сторонами", - заявил президент на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что 97% населения Афганистана живет в нищете. "В этой сложной ситуации Таджикистан подтверждает свою готовность оказывать гуманитарную поддержку и помощь афганскому народу", - добавил Рахмон.

На таджикско-афганской границе возобновили работу рынки, которые были закрыты в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а затем из-за ситуации в Афганистане. В соседнюю страну экспортируется электроэнергия, продукты питания и строительные материалы. В 2021 году власть в Афганистане захватили сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), временное правительство которых не признала ни одна страна в мире. Власти Таджикистана неоднократно заявляли, что несмотря на это, будут оказывать поддержку населению соседней страны.