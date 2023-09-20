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обновлено 20 сентября, 19:59
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

США рассчитывают на скорое прекращение огня в Нагорном Карабахе

В Белом доме заявили, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты со сторонами конфликта

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на скорое окончательное прекращение огня в Нагорном Карабахе, а также продолжат поддерживать контакты со сторонами конфликта. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Поступили сообщения о том, что военные операции [в Карабахе] были или скоро будут приостановлены. Если данный план осуществится, то, безусловно, это станет положительным моментом", - сказал он.

Кирби добавил, что США продолжат активно взаимодействовать со всеми сторонами конфликта. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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