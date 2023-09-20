В Белом доме заявили, что США не исключают возможность поставок ракет ATACMS Украине

В ведомстве отметили, что такое решение еще не принято

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Администрация США не исключает возможность начала поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, "ATACMS не исключаются". "Мы продолжим проводить здесь межведомственные консультации относительно конкретных систем вооружений. Но никаких решений пока не принято", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок таких ракет Киеву.