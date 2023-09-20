Шольц заявил, что ФРГ и Франция провели сотни встреч с РФ и Украиной с 2014 года

Канцлер Германии считает, что все эти усилия провалились, потому что "одна сторона - Россия - предпочла войну дипломатии"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, заявил, что Франция и Германия провели множество встреч с Москвой и Киевом после событий 2014 года с целью поиска дипломатического решения конфликта на Украине.

"Франция и Германия провели сотни встреч с Москвой и Киевом с момента начала нападения России на Восточную Украину в 2014 году. Нашей целью было найти дипломатическое решение, соответствующее международному праву", - утверждал Шольц. Все эти усилия, по его словам, провалились, потому что "одна сторона - Россия - предпочла войну дипломатии". "Но недостатка в дипломатических усилиях не было", - отметил глава правительства ФРГ.

"Мы все хотим положить конец убийствам сегодня, а не завтра", - добавил он, говоря о раздающихся призывах к немедленному прекращению огня на Украине. В то же время Шольц назвал важными посвященные ситуации на Украине консультации, которые состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. "Эту работу следует продолжать, ее следует продолжать в стремлении к одной цели - поиску мира, уважающего принципы Устава ООН", - резюмировал канцлер.