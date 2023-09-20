20 сентября, 19:56
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МВД Армении сообщило о задержании манифестантов в связи с беспорядками на митинге

Согласно заявлению ведомства, возбуждено уголовное дело, и ведется расследование

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Армении сообщило о нескольких задержаниях участников митинга, участвовавших в беспорядках у здания правительства. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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"Во время массового митинга перед Домом правительства на площади Республики в Ереване прозвучали призывы к беспорядкам. Не подчинившись законному требованию полиции по поддержанию общественного порядка, манифестанты начали массовые беспорядки, ставящие под угрозу общественную безопасность. В частности одна группа напала на полицейских, охраняющих здание Правительства, нанося им удары ногами и руками, а также бросая в них камни и различные предметы. Несколько человек были арестованы по подозрению в совершении массовых беспорядков", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Изучаются видеозаписи, сделанные на месте столкновений. Предпринимаются усилия по установлению организаторов и участников беспорядков. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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