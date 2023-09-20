В Баку заявили о совместном расследовании обстоятельств гибели миротворцев из РФ

Азербайджанское министерство обороны выразило сожаление в связи со случившимся

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Азербайджана и России вместе работают над расследованием обстоятельств гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило азербайджанское министерство обороны.

"20 сентября в результате обстрела автомобиля УАЗ "Патриот" миротворческого контингента Российской Федерации вблизи населенного пункта Джанятаг был зафиксирован факт трагической гибели военнослужащих миротворческого контингента. Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте", - сказано в заявлении.

Азербайджанское военное ведомство выразило сожаление в связи с произошедшим. "Приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Ранее в среду автомобиль с миротворцами РФ подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста. Минобороны России сообщило, что все находившиеся в машине военнослужащие погибли.