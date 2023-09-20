Китай потребовал от иностранных консульств в Гонконге сообщить имена местных сотрудников

Эта информация должна быть предоставлена до 18 октября

ГОНКОНГ, 20 сентября. /ТАСС/. Комиссариат МИД КНР в Гонконге потребовал от действующих в городе консульств иностранных государств предоставить данные о работающих на них жителях города. Об этом сообщила газета The Standard.

По ее данным, представительство МИД Китая в городе потребовало передать имена нанятых в Гонконге сотрудников, их должности, гражданство, даты начала работы, адреса проживания, номера и ксерокопии паспортов или удостоверений личности. Как отмечается в письме, эти требования соответствуют Венской конвенции о консульских сношениях.

Согласно требованию правительства КНР, эта информация должна быть предоставлена до 18 октября этого года. В то же время в документе указано, что иностранные консульства при приеме на работу местного жителя в течение 15 дней должны будут передавать аналогичную информацию в комиссариат МИД КНР. Также их просят уведомлять о прекращении трудовых отношений с такими сотрудниками.

По данным газеты South China Morning Post, в городе действуют 63 генеральных и 53 почетных консульства. Как отмечало издание, в октябре прошлого года власти КНР потребовали от действующих в Гонконге консульств предоставить архитектурные планы находящихся в их ведении объектов недвижимости, в том числе канцелярий дипломатических представительств и мест проживания сотрудников.

Гонконг после своего перехода в 1997 году под суверенитет Китая получил автономию во всех вопросах, кроме обороны и внешней политики. Дипломатическими вопросами в городе уполномочен заведовать Офис комиссара МИД КНР.