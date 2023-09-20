20 сентября, 20:18
Военная операция на Украине

На Украине отстранили от должности угрожавшего журналистам РФ представителя ВСУ

Командование Сил территориальной обороны начало расследование обстоятельств заявлений Сары Эштон-Чирилло

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (СТО ВСУ) сержант Сара Эштон-Чирилло отстранен от должности, против него начато расследование. Об этом сообщила пресс-служба СТО ВСУ в соцсети X (ранее Twitter).

"Заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ, - утверждают в СТО ВСУ. - Командование СТО проведет официальное расследование обстоятельств этих заявлений. Будут приняты соответствующие решения". Эштон-Чирилло "будет немедленно" отстранен на время расследования, добавили в пресс-службе.

Ранее журналист Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент обращения трансгендерного официального представителя СТО ВСУ Сары Эштон-Чирилло, где он высказал угрозы в адрес представителей российских СМИ.

Как заявили на прошлой неделе в МИД РФ, Россия возмущена угрозами расправы в адрес российских журналистов, государственных и общественных деятелей со стороны киевского режима. Как отмечалось в заявлении, официальный представитель СТО ВСУ "выступил с заявлениями, в которых содержатся прямые призывы к убийству сотрудников российских медиа, государственных и общественных структур, участвующих в освещении хода специальной военной операции". 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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