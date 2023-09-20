20 сентября, 20:21,
обновлено 20 сентября, 21:04

В США допустили негативное влияние приостановки работы правительства на поддержку Киева

В зависимости от продолжительности потенциальная приостановка работы некоторых американских федеральных ведомств повлияет на такие вещи, как выполнение программ и принятие решений по бюджету, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Потенциальная приостановка работы некоторых американских федеральных ведомств оказала бы негативное влияние на военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"В зависимости от продолжительности это окажет влияние на такие вещи, как выполнение программ и принятие решений по бюджету, поскольку это ограничит возможности Пентагона, к примеру, по заключению новых контрактов и продлению существующих контрактов, касающихся самых разных потребностей в сфере обороны", - отметил он, говоря о негативных последствиях такого развития событий. По словам Кирби, это касается и программы, в рамках которой США, в частности, приобретают у производителей и партнеров вооружения для Киева.
  

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