Посла ЕС вызвали на беседу к главе переходного правительства Нигера

Причины вызова и детали беседы не уточняются

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Посол Европейского союза в Ниамее был вызван к назначенному мятежниками главе переходного правительства Нигера Али Ламину Зейну. Об этом сообщила в комментарии агентству AFP официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"Наш посол в Ниамее [Сальвадор Пинту да Франса] был вызван на беседу господином [Али] Ламином Зейном", - отметила Массрали. Причины вызова и детали беседы не уточняются. Вместе с тем, по словам Массрали, "эта встреча позволила напомнить о позиции ЕС [по ситуации в Нигере]: немедленное и безоговорочное освобождение президента [Мохамеда] Базума и его семьи, возвращение к конституционному порядку [в стране], поддержка позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS)".

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. 10 августа, как информировал портал ActuNiger, Тчиани подписал указ о формировании нового правительства переходного периода.