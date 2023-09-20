Глава Евросовета попросил Китай убедить Россию завершить конфликт на Украине

Шарль Мишель приветствовал предостережение Пекина в отношении Москвы от применения ядерного оружия

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель на заседании Совета Безопасности ООН по Украине обратился к Китаю с просьбой убедить Россию в необходимости урегулирования украинского конфликта.

"Как ответственные страны мы все должны сыграть свою роль в построении глобального мира и стабильности. И я хотел бы обратиться, в частности, к моему китайскому коллеге: вы предостерегали Россию от применения ядерного оружия, мы приветствуем это. Теперь пойдем дальше, - сказал он. - Давайте объединим усилия, чтобы убедить Россию в необходимости положить конец этой <...> войне, от которой страдает так много людей".

Мишель в очередной раз подчеркнул, что ЕС готов поддерживать Украину на протяжении неограниченного периода времени. "И мы будем рядом с ними столько, сколько потребуется", - отметил он.

В феврале МИД КНР опубликовал документ из 12 пунктов, который содержит в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения СБ ООН. Китай назвал переговоры "единственным путем урегулирования кризиса на Украине".