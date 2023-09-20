За два года на таджикско-афганской границе изъяли более 10 т наркотиков

Президент Таджикистана во время Генассамблеи ООН подчеркнул, что реагирование на растущие угрозы терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и других глобальных угроз должно быть всеобъемлющим

ДУШАНБЕ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 10 тонн наркотических средств изъято компетентными органами Таджикистана на таджикско-афганской границе за последние два года, когда власть в Афганистане захватили сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Контрабанда наркотиков, особенно с территории Афганистана, сильно возросла за последние два года. За этот период компетентные органы Таджикистана на границе с этой страной изъяли более 10 тонн наркотиков, что во много раз больше, чем в прежние годы", - заявил глава государства. Он подчеркнул, что реагирование на растущие угрозы терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и других глобальных угроз должно быть всеобъемлющим.

Вместе с тем таджикский лидер отметил, что Афганистан все еще находится в сложной политической, экономической и социальной ситуации. "Это самый крупный общечеловеческий кризис в мире", - сказал Рахмон, добавив, что безопасность, стабильность и региональное сотрудничество в Центральной Азии напрямую зависят от ситуации в Афганистане. В этом контексте он назвал важным основанием "для достижения прочного мира и стабильности в Афганистане налаживание межафганского диалога и создание действительно инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, политических и социальных групп".

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.