Минск заявил, что односторонние санкции мешают эффективно бороться с эпидемиями

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник подчеркнул, что, применяя такие меры "в качестве политического давления", страны - инициаторы рестрикций "забывают о неизбирательном характере их действия"

ООН, 20 сентября /ТАСС/. Односторонние санкции, являющиеся пережитком колониализма, мешают миру создать эффективную систему здравоохранения и борьбы с эпидемиями. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на совещании высокого уровня ООН по предотвращению пандемий.

"Уверены, что нельзя достичь устойчивого здоровья в мире для всех, если хотя бы в отношении кого-то имеются сдерживающие внешние факторы в развитии. К таким негативным факторам относятся незаконные односторонние принудительные меры", - сказал он.

Алейник подчеркнул, что, применяя такие меры "в качестве политического давления в отношении других суверенных государств, страны-инициаторы забывают о неизбирательном характере их действия". "Последствия односторонних принудительных мер в виде практики чрезмерного соответствия (overcompliance) становится наиболее чувствительными в области здравоохранения при обеспечении доступа к лекарствам и медицинской диагностике. В связи с этим Беларусь призывает отказаться от порочной практики применения односторонних принудительных мер как пережитка колониального прошлого", - добавил глава белорусского МИД.

Алейник подчеркнул, что роль сильного государства стала решающим фактором в борьбе с пандемией COVID-19. "Избранная руководством Беларуси тактика борьбы с распространением коронавирусной инфекцией оказалась эффективной: в Беларуси не вводился локдаун и не закрывались границы. В результате жизнедеятельность государства была сохранена", - рассказал дипломат. Он добавил, что в республике удалось сохранить сильнейшую санитарно-эпидемиологическую службу, в основе которой лежит наследие формировавшейся десятилетиями школы в области инфекционных заболеваний.

Белоруссия готова делиться опытом построения системы санитарно-эпидемиологической службы и других направлений здравоохранения и уже начала выстраивать это сотрудничество с несколькими государствами глобального юга, рассказал Алейник.