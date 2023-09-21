США обеспокоены обвинениями Канады в причастности Индии к убийству главы сикхов

Вашингтон выступает за беспрепятственное расследование этих предположений

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен обвинениями Оттавы в том, что индийские спецслужбы могут быть причастны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара в июне 2023 года. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы глубоко обеспокоены этими обвинениями, выдвинутыми премьер-министром [Канады Джастином] Трюдо. Мы поддерживаем регулярные контакты с нашими канадскими партнерами", - сказал он. По словам Кирби, США выступают за "беспрепятственное" расследование этих предположений, если факты будут установлены, то виновные в убийстве должны понести ответственность.

Говоря о том, как это может отразиться на отношениях США и Индии, Кирби заявил, что Вашингтон считает отношения с Нью-Дели "жизненно важными не только для Южной Азии, но и для Индо-Тихоокеанского региона".

Власти Канады в понедельник приняли решение о высылке высокопоставленного индийского дипломата в связи с предположениями о причастности спецслужб Индии к убийству лидера сикхской общины Канады в июне 2023 года. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот человек является представителем разведки Индии в североамериканской стране.

МИД Индии во вторник вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном решении Нью-Дели. В ведомстве добавили, что канадские политические деятели открыто выражают симпатию к халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность.

В Канаде проживают 1,6 млн выходцев из Индии. Многие из них являются сикхами, которые бежали из Пенджаба после проведения в штате в 1984 году операции индийской армии "Голубая звезда" по ликвидации центра сепаратистов в городе Амритсар.