Страны БРИКС выразили признательность инициативам по урегулированию на Украине

Также главы МИД объединения поддержали реформу ООН, включая ее Совет Безопасности

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главы МИД БРИКС на встрече на полях ГА ООН обозначили позиции своих стран по конфликту на Украине и вокруг нее и с признательностью отметили предложения по посредничеству для урегулирования. Текст заявления министров размещен на сайте МИД РФ.

"Министры вновь обозначили свои национальные позиции в отношении конфликта на Украине и вокруг нее, озвученные на соответствующих форумах, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, и отметили c признательностью соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах в интересах мирного урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии", - говорится в документе.

Кроме того, министры выразили обеспокоенность продолжающимися конфликтами во многих регионах мира. "Они подтвердили приверженность мирному разрешению разногласий и споров путем диалога и всесторонних консультаций на основе координации и сотрудничества и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов. Они вновь подчеркнули необходимость полного соблюдения международного гуманитарного права и оказания гуманитарной помощи в соответствии с основными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, закрепленными в резолюции 46/182 Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркивается в заявлении.

Также в заявлении главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС выразили полную поддержку председательству России в объединении, которое начнется 1 января 2024 года.

"Министры были проинформированы о ходе подготовки к предстоящему председательству России в БРИКС в 2024 году. Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия", - сказано в документе.

Также министры отметили, что ожидают проведения полноформатной встречи глав МИД стран БРИКС в России в 2024 году.

Реформа ООН

Кроме того, министры иностранных дел поддержали реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности, для повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности.

"Министры поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая ее Совет Безопасности, с целью повышения его демократичности, представительности, эффективности и действенности, а также увеличения представленности развивающихся стран во всех категориях членства в совете, с тем чтобы он мог надлежащим образом реагировать на текущие глобальные вызовы, и поддержали законные стремления развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию, Индию и ЮАР, играть более значительную роль в международных делах, в частности в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет Безопасности", - указали в дипведомстве.

Кроме того, главы дипведомств в ходе встречи "подчеркнули, что участие стран БРИКС в работе Совета Безопасности ООН, включая Бразилию в качестве избранного члена на период 2022-2023 годов, является ценной возможностью для дальнейшего повышения значимости нашего диалога по вопросам международного мира и безопасности и для продолжения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес".

На Смоленской площади также указали, что министры отметили "важность постоянных усилий, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности ООН по выполнению своих мандатов". "Они призвали страны БРИКС к дальнейшему сотрудничеству в области улучшения ресурсного обеспечения ООН, ее административного управления и бюджета, сохранения роли государств-членов в качестве движущей силы ООН, а также обеспечения более эффективного надзора за деятельностью Организации и ее укрепления", - подчеркивается в заявлении.