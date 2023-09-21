СМИ: боевики "Джебхат ан-Нусры" наступают на формирования оппозиции на севере Сирии

В результате в окружение попала вторая бригада Сирийской свободной армии, сообщил телеканал Al Mayadeen

БЕЙРУТ, 21 сентября. /ТАСС/. Боестолкновения между экстремистской организацией "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и вооруженными формированиями сирийской оппозиции возобновились на севере провинции Алеппо. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, террористы в ходе своего наступления захватили контрольно-пропускной пункт Эль-Хамран и перекрыли шоссе между городами Манбидж и Джераблус.

В результате в окружение попала вторая бригада так называемой Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемая Анкарой. По информации телеканала, Турция перебросила воинские подкрепления и бронетехнику к Джераблусу, опасаясь, что "Джебхат ан-Нусра" направит далее колонну своих сил в пограничный Аазаз, где находятся турецкие военные базы.

Террористы на данный момент вытеснили формирования ССА из района Кфар-Джинна и пытаются закрепиться там на выгодных позициях. Угроза перехода под их контроль приграничной местности возникла в начале сентября после раскола исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", часть ее отрядов примкнула к "Джебхат ан-Нусре", другие влились в состав ССА.

Последняя вспышка боестолкновений на севере Сирии произошла в октябре 2022 года, тогда обе стороны потеряли убитыми 48 боевиков, жертвами междоусобицы стали не менее 10 мирных граждан, в том числе дети и женщины.

В результате военной операции "Щит Евфрата" в 2017 году Турция создала зону безопасности в провинции Алеппо в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.

Под контролем Турции находится сейчас 10% сирийской территории с населением 4,4 млн человек. Размещенные там бандформирования занимаются контрабандной торговлей, приносящей им прибыль. Террористам "Джебхат ан-Нусры" удалось в последнее время отвоевать у них несколько погранпереходов.