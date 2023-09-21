20 сентября, 21:19

Президент Чехии заявил о намерении поддерживать Украину до установления мира

Петер Павел считает, что ни одна страна не должна сохранять нейтралитет по отношению к происходящему конфликту

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Чехия намерена поддерживать Украину вплоть до восстановления там мира. Об этом заявил президент республики Петер Павел, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по украинской теме.

"Чехия будет поддерживать Украину до того времени, пока там не восстановятся мир и верховенство права", - сказал он. Павел утверждал, что ответственность за украинский кризис лежит на России. "Ни одна страна не должна сохранять нейтралитет по отношению к происходящему конфликту", - считает он.

В настоящее время на полях Генеральной Ассамблеи ООН проходит заседание Совбеза. Государства-участники представлены лидерами и министрами. В списке выступающих значатся 62 оратора. 

Теги:
УкраинаЧехияГенассамблея ООНВоенная операция на УкраинеПавел, Петр
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