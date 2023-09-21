Украина, ЕК, Болгария и Румыния провели на полях ГА ООН встречу по зерновой проблеме

Переговоры были посвящены вопросу сохранения принципа единого рынка и свободному доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского союза, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия, Украина, Болгария и Румыния обсудили зерновую проблему и желание Киева получить доступ на европейские рынки для украинской сельхозпродукции. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Во встрече на полях Генассамблеи ООН приняли участие сам Зеленский, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Румынии Клаус Йоханнис и вице-премьер, глава МИД Болгарии Мария Габриэль. "Переговоры в таком формате были посвящены вопросу сохранения принципа единого рынка и свободному доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского союза, - сообщила пресс-служба Зеленского. - Глава государства проинформировал о дальнейшем алгоритме действий украинского правительства и координации совместных шагов".

Кроме того, обсуждались вопросы расширения украинского транзита через Румынию и Болгарию, отметили в пресс-службе Зеленского.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз зерна из этой страны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию.