20 сентября, 21:27
Военная операция на Украине

Глава Евросовета заявил, что ЕС дает Украине оружие для самозащиты

Шарль Мишель подчеркнул, что намерения атаковать территорию РФ "никогда не было"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Евросоюз предоставляет Украине оружие исключительно для самообороны, а не для атак на территорию России. Такую версию развития событий изложил глава Евросовета Шарль Мишель, общаясь с журналистами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы помогаем Украине защищать себя, свою территорию. Никогда не было намерения атаковать Россию. Поэтому важно, чтобы соглашение с Украиной соблюдалось: мы даем Украине оружие для самообороны", - утверждал он.

Мишель в очередной раз подчеркнул, что ЕС будет помогать Украине столько, сколько потребуется. 

Теги:
УкраинаРоссияМишель, ШарльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация