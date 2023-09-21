Глава Евросовета заявил, что ЕС дает Украине оружие для самозащиты

Шарль Мишель подчеркнул, что намерения атаковать территорию РФ "никогда не было"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Евросоюз предоставляет Украине оружие исключительно для самообороны, а не для атак на территорию России. Такую версию развития событий изложил глава Евросовета Шарль Мишель, общаясь с журналистами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы помогаем Украине защищать себя, свою территорию. Никогда не было намерения атаковать Россию. Поэтому важно, чтобы соглашение с Украиной соблюдалось: мы даем Украине оружие для самообороны", - утверждал он.

Мишель в очередной раз подчеркнул, что ЕС будет помогать Украине столько, сколько потребуется.