Байден и Лула да Силва обсудили Украину и зерновую сделку

Президенты США и Бразилии также обсудили необходимость проведения в Венесуэле "свободных и справедливых выборов"

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассказал бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве о том, что американская администрация готова смягчить введенные против Венесуэлы санкции в случае проведения в Боливарианской Республике "свободных и справедливых выборов". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома по итогам встречи глав двух государств, прошедшей на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Президент Байден и президент Лула отметили важность восстановления демократии в Венесуэле. Президент Байден вновь заявил о поддержке Соединенными Штатами народа Венесуэлы и изложил наше представление о поэтапном подходе, при котором конкретные действия по восстановлению венесуэльской демократии, ведущие к проведению свободных и справедливых выборов, будут сопровождаться соответствующим ослаблением санкций со стороны США", - отметили в Белом доме.

Глава вашингтонской администрации во время встречи "выразил обеспокоенность глобальными последствиями войны России против Украины, в частности, для продовольственной и энергетической безопасности, особенно для беднейших стран планеты, и высказался за возвращение России в черноморскую зерновую инициативу".

Байден и Лула да Силва "подтвердили свою приверженность сотрудничеству в области климата и обсудили важность дальнейшей поддержки Гаити в условиях гуманитарного кризиса и кризиса безопасности", подчеркивается в документе. "Президент Байден призвал президента Лулу поддержать многонациональную миссию по поддержке безопасности на Гаити", - добавили в Белом доме.

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании PDVSA, которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций, наложенных на нефтяную промышленность, Венесуэла потеряла более $232 млрд. $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.