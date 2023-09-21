20 сентября, 21:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе

Пресс-служба Минобороны Армении ранее сообщила, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в Гегаркуникской области

БАКУ, 21 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле силами республики позиций ВС Армении на границе.

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"Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 20 сентября примерно в 22:50 (21:50 мск) обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций Вооруженных сил Армении в Зодском направлении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что азербайджанские военные открыли огонь по армянским позициям на границе в Гегаркуникской области. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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