Глава израильского МИД пригласил Борреля в декабре посетить Израиль

Эли Коэн сообщил, что визит главы дипломатии ЕС запланирован на начало декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе беседы они обсудили укрепление связей еврейского государства с Евросоюзом и договорились провести в начале декабря встречу в Израиле.

"В ходе этой встречи мы договорились о визите [Борреля] в начале декабря в Израиль, который позволит продолжить укрепление важных связей между Израилем и Европейским союзом в области экономики и инноваций", - написал Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Отношения между Израилем и Европейским союзом улучшались в течение этого года после моего визита в Брюссель несколько месяцев назад", - добавил израильский министр.