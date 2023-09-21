Карл III выступил за восстановление дружбы между Британией и Францией

Одним из приоритетных направлений сотрудничества король Соединенного Королевства назвал борьбу за сохранение окружающей среды и с глобальным потеплением

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Франция и Великобритания должны "оживить" дружеские отношения, чтобы соответствовать вызовам XXI века, считает британский король Карл III. С таким заявлением он выступил на ужине в Версальском дворце, куда прибыл по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.

Король также отметил то, как Франция почтила память королевы Елизаветы II. Об особом отношении к ней французов и ее любви к республике упомянул Макрон. По словам Карла, нынешний прием и сам факт приглашения "символизируют прочные отношения между двумя странами"

"Мы должны возродить нашу дружбу, чтобы она соответствовала вызовам XXI века", - сказал Карл III, упомянув, что отношения между двумя странами "не всегда были легкими". Одним из приоритетных направлений сотрудничества он назвал борьбу за сохранение окружающей среды и с глобальным потеплением. Он также пообещал встретиться в четверг с представителями французского бизнеса, чтобы обсудить будущие инвестиции, которые бы "поддержали чистый рост и способствовали сохранению биоразнообразия". По информации СМИ, среди бизнесменов, с которыми планирует встретиться Карл III, будет и один из богатейших людей планеты Бернар Арно.

Как и Карл III, Макрон признал, что отношения Лондона и Парижа не всегда складывались хорошо и были омрачены в результате выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Вместе с тем он отметил, что именно в Британии в годы Второй мировой войны "удалось разжечь пламя [французского] движения Сопротивления".

Прием в Версальском дворце

Ужин в исторической резиденции французских королей стал заключительным пунктом программы первого дня визита королевской четы во Францию. В общей сложности за там собрались более 160 гостей. Среди них были как государственные деятели и политики, в том числе премьер-министр Франции Элизабет Борн и председатель Сената (верхней палаты парламента) Жерар Ларше, так и знаменитости, среди которых футболисты Патрик Вьера и Дидье Дрогба, актрисы Шарлот Гензбур и Кароль Буке, певец Мик Джаггер и актер Хью Грант.

Как сообщила газета Le Figaro, в этот вечер гостям было предложено меню от единственной среди французских шеф-поваров обладательницы трех звезд Michelin Анн-Софи Пик, создавшего сеть ресторанов по всему миру Янника Аллено и кондитера Пьера Эрме. Примечательно, что перед визитом Карл III лично выразил пожелание по поводу меню, попросив не включать в него блюда с фуа-гра. Это связано с неприятием способа приготовления деликатеса, который подразумевает насильное откармливание птиц, чтобы их печень стала достаточно жирной. По данным британской газеты Daily Mail, он также попросил исключить из списка продуктов спаржу, поскольку сейчас не сезон для ее сбора, следовательно, ее доставка может негативно отразиться на окружающей среде.

Программа визита

Первый визит Карла III во Францию после коронации вместе с супругой Камиллой проходит с 20 по 22 сентября. Как указали в Елисейском дворце, "поездка призвана продемонстрировать глубокие исторические связи".

В четверг король выступит перед французскими парламентариями в Сенате. Ожидается, что часть своей речи он произнесет на французском. Карл III и Макрон также ознакомятся с ходом работ по восстановлению собора Нотр-Дам, частично разрушенного пожаром в апреле 2019 года. Во время ужина в Версале Карл напомнил, что французские реставраторы 30 лет назад помогали восстанавливать после пожара Виндзорский замок. Главы государств также примут участие в заключительной части симпозиума по климату и биоразнообразию, которую деловые круги проведут в Музее естественной истории.

В пятницу гостей будут принимать в столице французского виноделия - Бордо. Там они встретятся со спасателями, участвовавшими в борьбе с пожарами на юге Франции. Кроме того, Карл III и Камилла проведут встречу с британскими и французскими военнослужащими, а также пообщаются с представителями бизнеса в Бордо. Заключительным пунктом программы станет посещение экологического виноградника в Мартийаке.